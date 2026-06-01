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Österreich

70-Jährige in der Oststeiermark von Auto erfasst und getötet

70-Jährige wollte Straße bei Schutzweg überqueren. Sie wurde vom 72-jährigen Pkw-Lenker anscheinend übersehen.
01.06.2026, 09:13

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Eine 70-jährige Fußgängerin ist Sonntagabend in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) nahe eines Schutzwegs von einem Pkw erfasst und getötet worden. Der 72-jährige Lenker dürfte die Frau übersehen haben. Trotz rasch eingeleiteter Reanimation verstarb die Seniorin noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.

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Unklar ist noch, ob die Frau den Schutzweg überqueren wollte oder einige Meter davon entfernt war. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Der Lenker aus dem Bezirk Jennersdorf im Burgenland war laut Polizei nicht betrunken. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherstellung des Autos an.

Steiermark Jennersdorf
Agenturen, paw  | 

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