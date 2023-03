Fußgänger in Tirol von Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt

Ein 74-jähriger Fußgänger ist bereits am Montag auf einem Schotterweg in Zams in Tirol (Bezirk Landeck) vom Pkw eines 71-Jährigen mit dem Hinterreifen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Pkw-Lenker wollte auf dem durch Schneeverwehungen verdeckten Schotterweg zurücksetzen und übersah dabei offenbar den hinter ihm befindlichen Fußgänger. Der Mann wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Der 71-Jährige war zuvor laut Polizei in Richtung einer Skipiste gefahren. Ein Teil der Piste war wegen einer Veranstaltung vom Schnee freigeräumt worden, um die Durchfahrt für Fahrzeuge zum darunter liegenden Schotterparkplatz zu ermöglichen. In der Nacht vor dem Unfall kam es zu den Schneeverwehungen, wodurch der Schotterweg verdeckt wurde und der 71-Jährige mit seinem Wagen zunächst nicht durch kam.