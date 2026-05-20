Bilanz nach 15 Jahren: "Die Fußfessel bildet eine Gefängnismauer im Kopf"

Der Tagesablauf von Herrn P., einem ehemaligen Insassen des elektronischen Hausarrests , war bis auf jede Minute exakt durchgeplant: 8 bis 18 Uhr Beschäftigung, 18 bis 19 Uhr Besprechung mit Sozialarbeiter, anschließend eine Stunde Aufenthalt im Freien. Davon abweichen durfte P. nicht. Jeder seiner Schritte wurde für mehrere Monate von einer Fußfessel überwacht.

Mit Stand 1. Mai befanden sich 381 Menschen im elektronischen Hausarrest. Diese Möglichkeit gibt es in Österreich seit 15 Jahren. Seit der Einführung trugen insgesamt 11.119 Personen eine Fußfessel, zehn bis 15 Prozent davon waren Frauen.

Durch den elektronisch überwachten Hausarrest werden einerseits die überfüllten Haftanstalten entlastet, andererseits fallen geringere Kosten an. „Ein Tag in der Haftanstalt kostet pro Häftling um den Dreh 183 Euro. Im elektronisch überwachten Hausarrest sind die Kosten bei ungefähr 40 Euro pro Tag“, sagte David Klingbacher, Leiter der Abteilung „Vollzug und Betreuung“.

Die Vorbereitung und Begleitung der Häftlinge erfolgt durch den Verein Neustart. "Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Haft antreten müssen, dann verlieren Sie Ihre Freiheit. Aber dort am Tor geben Sie auch Ihren Arbeitsplatz, Ihre Wohnung und Ihre sozialen Kontakte ab", sagte Dina Nachbaur, Geschäftsführerin vom Verein Neustart. "Der elektronisch überwachte Hausarrest schafft es aber, dass Freiheit entzogen wird, aber dass diese Rahmenbedingungen bestehen bleiben können."

Es sei für die Klientinnen und Klienten von Neustart nicht immer leicht, weil es sich so anfühle, als wären "die Gefängnismauern im eigenen Kopf", sagte Nachbaur.

Strenge Auflagen

Nicht jeder Häftling wird für die Möglichkeit des elektronisch überwachten Hausarrests in Betracht gezogen. Voraussetzung dafür ist, dass die zu verbüßende oder noch zu verbüßende Strafzeit nicht 24 bzw. bei schweren Gewalt- und Sexualdelikten sowie terroristischen Strafsachen zwölf Monate übersteigt. Der Häftling muss unter anderem eine Wohnung haben sowie einer Beschäftigung nachgehen. Die Entscheidung, welcher Häftling für die Fußfessel infrage kommt, trifft die Leitung der Justizanstalt.