Fünfjähriger in Kärnten von Polizeihund gebissen

Ein Fünfjähriger ist am Freitag in Hermagor, Kärnten, von einem Polizeidiensthund gebissen worden. Der Bub wurde am Oberarm verletzt. Bei dem Tier handelt es sich um einen zweijährigen Malinois. Jene Rasse, die zuletzt wegen des tödlichen Angriffs auf einen nö. Jagdsoldaten in der Kaserne Wiener Neustadt in den Fokus der Öffentlichkeit geriet.

Der 53-jährige Diensthundeführer der Landespolizeidirektion Kärnten trainierte Freitagnachmittag mit seinem Diensthund am Grundstück seinen Wohnhauses. Dazu legte er Such- und Bringgegenstände aus.

Gruppe näherte sich unbemerkt

Zur selben Zeit näherten sich laut Polizei eine 23-Jährige, deren Freund sowie ein fünfjähriger Bub dem Grundstück. Dieses ist nicht zur Gänze eingezäunt. Der Polizeibeamte bemerkte die Personengruppe zunächst nicht.