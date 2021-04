Frühsommer sagt leise Servus: Regen und Temperatursturz folgen

20 Grad am Montag und sogar bis mehr als 25 Grad in Wolkersdorf im Weinviertel am Dienstag. Der Start des Frühlings hätte nicht besser laufen können, wäre da nicht eine Regen- und Kaltfront, die sich langsam aber sicher in Richtung Österreich schiebt.

Am heutigen Donnerstag bleibt es, ähnlich wie in den vergangenen Tagen, sonnig und warm bei Tageshöchstwerten bis zu 25 Grad. Über Deutschland rückt aber schon eine markante Kaltfront näher. Sie erreicht den Alpenraum in der Nacht auf Karfreitag. "Die Temperaturen stürzen verbreitet um 10 bis 15 Grad ab und in den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze aus heutiger Sicht auf rund 600 m ab", so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Der Wind weht zunächst schwach bis mäßig aus Südwest bis Nordwest, mit Durchzug der Störung lebt er im Norden und Osten lebhaft auf, berichtet die ZAMG.

Regen ab Freitag

Diese Störungszone bringt dann am Freitag einen deutlichen Temperatursturz. Im Norden und im Bergland gehen immer wieder Regenschauer nieder, in Rest-Österreich bleibt es zumindest am Vormittag trocken.

Ab dem Nachmittag steigt die Schauerneigung im Süden deutlich. Der Wind weht mäßig, auf den Bergen teils lebhaft aus Nordwest bis Nord. In der Früh reichen die Temperaturen von 4 bis 10 Grad, am Nachmittag von 9 Grad im Norden bis 20 Grad im Süden.