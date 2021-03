Frühling lässt dank wechselhaften Wetters auf sich warten

Eine Nordwestströmung bringt an der Alpennordseite und im Norden ab Mittwochfrüh dichte Wolken und es schneit zeitweise. Im Tagesverlauf werden die Schauer im Westen nach und nach weniger. Ganz im Osten dürfte es weitgehend trocken bleiben. Die Schneefallgrenze liegt anfangs zwischen tiefen Lagen und 500m Seehöhe, tagsüber steigt sie auf 400 bis 800m.

Am Nachmittag bleibt es an den Alpen teils wolkenverhangen, sonst gibt es sonnige Auflockerungen. Generell wetterbegünstigt ist der Süden. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland auch lebhaft aus West bis Nordwest. Tageshöchsttemperaturen 4 bis 11 Grad, mit den höheren Werten im Westen, berichtet die ZAMG.

Wolkig und nass aber wärmer

Mit einer westlichen Höhenströmung erreichen in rascher Folge Donnerstag tagsüber eine Warmfront, abends und in der Nacht auf Freitag eine Kaltfront das Land. Bereits in den Morgenstunden ziehen daher von Westen dichte Wolkenfelder auf, die ein wenig Regen bringt. Die Schneefallgrenze steigt auf 2000m an.