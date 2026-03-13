Freitag der 13. erhöht Gefahr für Autounfälle

Während oft davon gesprochen wird, dass Freitag, der 13. kein statistisch auffälliger Tag sei, zeigt die aktuelle Zehn-Jahres-Analyse der Wiener Städtischen Versicherung ein anderes Bild. Im Vergleich liegt der Freitag, der 13., bei Kfz-Unfällen wider Erwarten an der Spitze. Die Schadensfrequenz sei etwas höher als an anderen Tagen. "Viele dieser Freitage fallen aber auch in Monate mit generell erhöhter Unfallhäufigkeit - etwa in die Winter- oder Sommermonate. Saisonale Effekte spielen daher eine Rolle“, sagt Wiener-Städtische- Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Im Schnitt verzeichnet die Wiener Städtische an einem Freitag, dem 13., rund 246 Kfz-Unfälle und damit 10 Prozent mehr als an einem „normalen Freitag“. Dieser spezielle Tag liege zudem deutlich über dem Durchschnitt anderer Wochentage. Die wenigsten Unfälle passieren Samstag und Sonntag Trotz einzelner Hochrisikotage zeige sich weiterhin ein klares Muster: Samstag und Sonntag sind im Durchschnitt deutlich unfallärmer als Werktage. Der Sonntag weist mit Abstand die geringste Schadensfrequenz auf. Gründe dafür seien unter anderem geringeres Verkehrsaufkommen, eingeschränkter Lkw-Verkehr und weniger Berufsverkehr. Top 10 der unfallträchtigsten Tage im Jahr Neben der Betrachtung einzelner Wochentage zeige die Analyse auch klare saisonale Häufungen. Besonders auffällig: Mehrere Dezember-Termine sowie Ferien- und Sommerbeginn stechen hervor.