Frau in OÖ von Bahn gerammt: Kopf ragte über Gleise
Die Frau wurde mit leichten Kopfverletzungen ins Spital gebracht. Der Unfall passierte, als sie ihren Hund anleinen wollte.
Eine 32-Jährige ist am Donnerstag in Garsten (Bezirk Steyr-Land) von der Steyrtal-Museumsbahn am Kopf gerammt und leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Hund neben den Schienen unterwegs gewesen.
Als sich eine Garnitur näherte, wollte sie ihn anleinen. Dabei ragte ihr Kopf leicht über die Bahngleise und es kam zu der Kollision, berichtete die Polizei.
Der Lokführer hatte die Frau gesehen, ein Pfeifsignal abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet. Den Zusammenstoß konnte er aber nicht mehr verhindern.
Er leistete Erste Hilfe und rief die Rettung. Die 32-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus Steyr eingeliefert.
Kommentare