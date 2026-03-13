Frau in OÖ von Bahn gerammt: Kopf ragte über Gleise

Eine 32-Jährige ist am Donnerstag in Garsten (Bezirk Steyr-Land) von der Steyrtal-Museumsbahn am Kopf gerammt und leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Hund neben den Schienen unterwegs gewesen.

Als sich eine Garnitur näherte, wollte sie ihn anleinen. Dabei ragte ihr Kopf leicht über die Bahngleise und es kam zu der Kollision, berichtete die Polizei.