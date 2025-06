Freispruch für mutmaßlichen Schlepper: "Habe nur übersetzt"

„Wir haben hier einen Organisator auf der Anklagebank, der über Facebook Dutzende Migranten angeworben hat. Um dann als Auftraggeber von Schleppertouren diese nach Österreich transportieren zu lassen“, so die Staatsanwältin. „Aufgeflogen ist der Beschuldigte, weil ihn eine bereits verurteilte Fahrerin, sie ist die Ex-Freundin des Mannes, schwer belastet hat. Behauptungen des Mannes, dass es sich um Rache aus verschmähter Liebe handelt, sind reine Schutzbehauptungen.“

Für die Anklägerin somit ein klarer Fall, für den in Handschellen aus der Zelle vorgeführten Tunesier (34) mit belgischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz in Frankreich genau das Gegenteil. Er bezeichnete sämtliche Vorwürfe als „Lügen.“ Der Grund für die Serie an Falschaussagen? „Eine Abrechnung meiner eifersüchtigen Ex-Freundin aus Wien, die es nicht akzeptieren konnte, dass ich eine arabische Frau geheiratet habe.“