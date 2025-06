Von "Ozlem" in "Lemilia": Frau darf ihren Vornamen nicht ändern

Dies hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt und dabei präzisiert, dass Staaten in diesem Bereich einen weiten Ermessensspielraum haben, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag.

"Lemilia" kein gebräuchlicher Name

Die Frau wollte ihren Vornamen von "Ozlem" in "Lemilia" ändern, nachdem sie bereits ihren Nachnamen vom väterlichen in den mütterlichen geändert hatte. In ihrer Klage erklärte sie, dass ihr Vater ihre Mutter gezwungen habe, ihr den türkischen Vornamen "Ozlem" zu geben, dass sie aber seit der Scheidung ihrer Eltern immer "Lemilia" verwendet habe und Familie und Freunde sie nun so nennen.

Die Ablehnung der Behörden beruhte auf dem österreichischen Gesetz, wonach Vornamen "gebräuchlich" sein müssen, um im Melderegister eingetragen zu werden, und dass dieses Kriterium für den Namen "Lemilia" nicht gilt.