Ema statt Hazema: FPÖ-Wählerin will ihren Namen ändern, darf aber nicht

Konkret geht es um den Fall der 25-jährigen Hazema aus Haid in Oberösterreich. Die überzeugte FPÖ-Wählerin würde viel lieber "Ema" heißen, auch um sich in der Partei engagieren zu können. "Wie kann ich mich wirklich in einer Partei wie dieser engagieren, wenn mein Name mich immer wieder daran erinnert, dass ich nicht wirklich dazugehöre?“