FPÖ und ÖVP kritisieren Verzögerung bei KH Gols

„Aus dem einstigen Vorzeigeprojekt wird ein Paradebeispiel für gescheiterte Ankündigungspolitik“, kritisierte FPÖ-Klubchef Norbert Hofer. Die SPÖ habe sich „in ihren Versprechen übernommen und die Grünen haben ihr zentrales Wahlversprechen, ein Spital an diesem Standort zu verhindern, stillschweigend gebrochen.“ Hofer fordert einen „Reality-Check“ des gesamten rot-grünen Regierungspakts, um zu klären, welche Vorhaben „noch realistisch umsetzbar“ seien.

Für ÖVP-Gesundheitssprecher Markus Ulram, der auch Bürgermeister in Halbturn ist, stellt sich die Frage, „ob der Landesregierung diese Fakten bereits vor der Landtagswahl bekannt waren?“ Die Landesregierung müsse „klar sagen, was Sache ist und wie sie sicherstellen will, dass dieses Projekt nicht endgültig scheitert. Alles andere ist verantwortungslos“, so Ulram.