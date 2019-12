Forderung: 31. Dezember soll gesetzlicher Feiertag werden

Anfang des Jahres 2019 sorgte die Lösung der türkis-blauen Bundesregierung für die Karfreitagsdebatte - Stichwort: persönlicher Feiertag - für Aufregung.

Jetzt kehrt das Feiertags-Thema am Jahresende noch einmal zurück, und zwar im Kontext des Silvestertags.

Dass große Handelskonzerne ihre Öffnungszeiten am diesjährigen 31. Dezember von 15.00 Uhr auf 17.00 Uhr ausweiten, sei "definitiv die falsche Richtung", kritisiert Franz Gosch, Bundesgeschäftsführer der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) in der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), in einer Aussendung.

"Es kann nicht sein, dass wertvolle und ohnehin rare Familienzeit dem Konsum geopfert wird“, meint auch Goschs Kollege Wolfgang Pischinger, Vorsitzender der FCG/GPA-djp.