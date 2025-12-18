Fix: Sylvia Mayer wird als erste Frau DSN-Direktorin

Jetzt ist es fix: Der österreichische Staatsschutz wird künftig von einer Frau geleitet. Die bisherige Vizedirektorin des Staatsschutz und Nachrichtendienstes, kurz DSN, Sylvia Mayer , wurde nun zum Chef dieser wichtigen Behörde im Sicherheitsapparat des Landes bestellt.

Haijawi-Pirchner, ihr früherer Chef, hatte Mitte September völlig überraschend bekannt gegeben, sich bereits mit Jahresende und damit elf Monate vor Ende seiner Bestellungszeit aus seiner Funktion zurückzuziehen.

„Die Arbeit des österreichischen Verfassungsschutzes bildet das Fundament für ein sicheres Miteinander in unserer Republik. Ich bin stolz, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DSN und der LSE (Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung) dieses Fundament zu gewährleisten“, betonte Mayer bei der Übergabe des Dekrets.

"Im höchsten Maß geeignet"

Mayer war für die interimistische Leitung vorgesehen, nun wird sie fix bestellt. Von den insgesamt zwölf Bewerbungen wurde nur Mayer als "im höchsten Maß geeignet“ eingestuft – alle anderen Kandidaten hingegen für "nicht geeignet“. Demnach war schon nach dem Hearing defacto entschieden, wer den Posten bekommen wird.