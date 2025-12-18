Fix: Sylvia Mayer wird als erste Frau DSN-Direktorin
Jetzt ist es fix: Der österreichische Staatsschutz wird künftig von einer Frau geleitet. Die bisherige Vizedirektorin des Staatsschutz und Nachrichtendienstes, kurz DSN, Sylvia Mayer, wurde nun zum Chef dieser wichtigen Behörde im Sicherheitsapparat des Landes bestellt.
Haijawi-Pirchner, ihr früherer Chef, hatte Mitte September völlig überraschend bekannt gegeben, sich bereits mit Jahresende und damit elf Monate vor Ende seiner Bestellungszeit aus seiner Funktion zurückzuziehen.
„Die Arbeit des österreichischen Verfassungsschutzes bildet das Fundament für ein sicheres Miteinander in unserer Republik. Ich bin stolz, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DSN und der LSE (Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung) dieses Fundament zu gewährleisten“, betonte Mayer bei der Übergabe des Dekrets.
"Im höchsten Maß geeignet"
Mayer war für die interimistische Leitung vorgesehen, nun wird sie fix bestellt. Von den insgesamt zwölf Bewerbungen wurde nur Mayer als "im höchsten Maß geeignet“ eingestuft – alle anderen Kandidaten hingegen für "nicht geeignet“. Demnach war schon nach dem Hearing defacto entschieden, wer den Posten bekommen wird.
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sparte nicht mit Lob an der neuen obersten Verfassungsschützerin: „Sylvia Mayer hat in ihrer bisherigen Tätigkeit im Verfassungsschutz außerordentliche fachliche Kompetenz, aber vor allem auch Führungsverantwortung in schwierigen Situationen unter Beweis gestellt“. Sie genieße sowohl bei österreichischen Experten als auch international höchstes Ansehen.
Vorschusslorbeeren erntete sie auch vom zuständigen Staatssekretär für Staatsschutz Jörg Leichtfried (SPÖ) und dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf.
Erfahrene Polizistin
Mayer ist seit 2006 für das Bundesministerium für Inneres tätig und wechselte im Jahr 2012 von der Exekutive in Linz zum damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wo sie zuerst im Bereich der Extremismusbekämpfung eingesetzt und später mit dem Aufbau einer Organisationseinheit zum Schutz kritischer Infrastruktur und Cybersicherheit beauftragt wurde - ein immer größer werdender Bereich für die Sicherheitsbehörden.
Von 2013 bis 2021 leitete sie im BVT, der Vorgängerorganisation der DSN, das Referat Schutz kritischer Infrastruktur. Stellvertretende Direktorin ist sie seit Oktober 2023.
Die HTL-Maturantin absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften sowie berufsbegleitend den Masterstudiengang Strategisches Sicherheitsmanagement.
