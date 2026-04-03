Baustellen-Kontrollen: 546 Anzeigen durch Finanzpolizei

Im Rahmen einer europaweiten Schwerpunktkontrolle bei 586 Unternehmen und 2.000 Beschäftigten in der Baubranche hat die Finanzpolizei in Österreich 546 Übertretungen festgestellt. Die häufigsten Verstöße gab es gegen Lohn- und Sozialdumpingbestimmungen (268 Fälle) sowie bei der Schwarzarbeit (161 Anzeigen), teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Zudem gab es 50 Fälle mit fehlenden Arbeitszeitaufzeichnungen und 35 Anzeigen wegen illegaler Ausländerbeschäftigung.

Weiters machte die Finanzpolizei 17 Anzeigen nach der Gewerbeordnung. Aufgrund offener Abgabenschulden konnten zudem 600.000 Euro exekutiert und Finanzstrafen in Höhe von 200.000 Euro unmittelbar über Forderungspfändungen eingebracht werden. Bei einem ukrainischen Auftraggeber einer Baustelle in Niederösterreich wurde beispielsweise wegen Abgabenschulden in Höhe von 157.000 Euro ein gepanzerter Mercedes S600 gepfändet.