Finanzministerium soll Geld von toter Wienerin gefordert haben

Bekannt wurde die Causa nun, weil Volksanwältin Gaby Schwarz auf ihrem Instagram-Kanal davon sprach. Der Sohn der verstorbenen Floridsdorferin hatte sich zuvor an die Volksanwaltschaft gewandt. Dabei sei herausgekommen, dass der Aufforderung samt Strafandrohung eine „fehlerhafte Eingabe in der Grunddatenbank“ zugrunde liege.

Fehler oder nicht?

Der Fehler sei sogar seitens des Finanzministeriums eingeräumt worden, berichtet die Volksanwaltschaft. Die Strafe in Höhe von 150 Euro musste der Sohn nicht nachbezahlen. „Auch wenn wir diese Angelegenheit rasch regeln konnten, appelliere ich an den Finanzminister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser zu schulen“, so Schwarz.