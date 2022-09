Feuerwehrnotruf 122 war in Salzburg kurzzeitig nicht erreichbar

Im Bundesland Salzburg hat Donnerstagfrüh der Feuerwehrnotruf 122 kurzzeitig nicht funktioniert. Wie das Land in einer Aussendung informierte, konnten Anrufer die Nummer aufgrund eines Software-Fehlers beim Telekom-Anbieter in der Zeit von 7.38 bis 8.02 Uhr nicht erreichen. In der Stadt Salzburg habe der Notruf wie gewohnt funktioniert. Auch beim Europäischen Notruf 112, bei der 133 der Polizei und der 144 des Roten Kreuzes habe es keine Einschränkungen gegeben.

Routinemäßige Überprüfung

"Zwischen der Landesleitstelle und den einzelnen Ortsfeuerwehren gab es immer Kontakt", teilte das Land mit. Die technische Störung sei bei der üblichen routinemäßigen Überprüfung der Notrufe entdeckt worden. Der Fehler konnte dann binnen Minuten gefunden und behoben werden. Eine genaue technische Analyse zur Ursache sei noch im Laufen.