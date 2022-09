Ferngesteuertes Spielzeugauto setzte Wohnung in Salzburg in Brand

In Faistenau (Flachgau) ist in der Nacht auf Freitag in einem Zweifamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die 31-jährige Bewohnerin im Obergeschoß wachte kurz nach 1 Uhr wegen Brandgeräuschen auf und flüchtete mit ihren beiden kleinen Kindern auf die Terrasse im ersten Stock. Ihr 36-jähriger Ehemann und dessen Vater konnten das Feuer rasch löschen. Dabei zog sich der Mann leichte Verbrennungen an beiden Händen zu. Die anderen Bewohner blieben unverletzt.

Auf andere Gegenstände übergegriffen

Die Feuerwehr barg die Frau und die zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren mit einer Schiebeleiter von der Terrasse. Nach dem Brand-Aus wurden alle Gegenstände aus dem Stiegenhaus gebracht und die Räume belüftet. Wie die Polizei berichtete, dürfte das Feuer vom überhitzten Akku eines ferngesteuerten Fahrzeugs im Stiegenhaus ausgegangen sein. Die Flammen griffen dann auf weitere Gegenstände über und sorgten für starke Rauchentwicklung. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.