Baumgartner: Obduktion ist am Dienstag geplant

Die Obduktion des am Donnerstag tödlich verunglückten Extremsportlers Felix Baumgartner ist am Dienstag in der mittelitalienischen Stadt Fermo geplant. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit, die im Fall ermittelte. Die Obduktion soll klären, ob der 56-Jährige vor dem Absturz mit seinem Motor-Paraglider ums Leben gekommen ist, wahrscheinlich wegen eines Herzinfarkts. Sie soll den Ermittlern wesentliche Informationen liefern.

Erst nach der Obduktion kann die Leiche nach Österreich zur Bestattung überführt werden. Die Lebensgefährtin Baumgartners, die rumänische TV-Journalistin Mihaela Rădulescu Schwartzenberg, hält sich in Fermo auf, bis die Leiche nach Österreich abreisen wird.