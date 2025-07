Eine Stunde später war er tot: Sein motorisierter Paragleiter krachte Donnerstagnachmittag gegen eine Hütte neben dem gut besuchten Pool einer Ferienanlage in Porto Sant’Elpidio , einem Badeort an der Adria.

Da Baumgartner nicht per Funk Alarm geschlagen hatte, etwa wegen eines Defekts am Fluggerät, vermuten die Carabinieri, dass er infolge eines medizinischen Notfalls, eventuell eines Herzstillstandes , gestorben sein könnte. Baumgartner soll bereits beim Aufprall tot gewesen sein, berichteten lokale Medien.

Die italienischen Behörden gaben sowohl eine Obduktion als auch die technische Überprüfung des Paragleiters in Auftrag, um herauszufinden, was zu dem Vorfall geführt hat.

Für den 56-jährigen gebürtigen Salzburger gab es keine Hilfe mehr, trotz einstündiger Reanimationsversuche starb Baumgartner am Unglücksort.

Red Bull würdigte Baumgartner, der eine der sportlichen Galionsfiguren des Konzerns war, als "klar, fordernd, kritisch" Mitmenschen gegenüber, aber vor allem gegen sich selbst.

"Kein Risiko war zu groß"

Er sei "nie den leichten Weg" gegangen: "Kein Detail war zu klein, kein Risiko zu groß", solange er es berechnen konnte, heißt es im Nachruf.

Baumgartner, der 2016 Österreich wegen der, wie er es nannte, "Steuerlast" verließ und in die Schweiz zog, war ein Grenzgänger. Der live im TV verfolgbare Sprung aus dem All 2012 – aus einer Höhe von rund 39 Kilometern – brachte ihm internationale Bekanntheit. Noch nie zuvor hat ein Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrochen. Doch bereits zuvor war er mehrfacher Rekordhalter in spektakulären Basejumps, einer Extremsportart, die er seit 1997 als Profi ausübte.