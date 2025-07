Felix Baumgartner: Extremsportler starb laut Justiz beim Aufprall

Zuvor war spekuliert worden, dass der 56-Jährige infolge eines plötzlichen Herzstillstandes bereits tot war, als sein motorisierter Paragleiter in dem Badeort an der Adriaküste abstürzte.

Am Dienstag dürften diese Spekulationen aber beendet werden, die Obduktion ist in der Stadt Fermo angesetzt. Damit wird die Todesursache feststehen, danach kann der Leichnam nach Österreich überführt werden.

Neben der Obduktion stehen noch ein technisches Gutachten sowie die Auswertung von Baumgartners Kamera aus, der 56-Jährige flog mit einer Bodycam.

Kameraschnur in Propeller verwickelt?

Bereits am Wochenende wurden Vermutungen geäußert, dass diese Kamera Auslöser des tödlichen Unfalls gewesen sein könnte. Sie war an einer Schnur befestigt und könnte, so die Annahme, in den Propeller des Fluggerätes geraten sein: Dadurch könnte der Paragleiter manövrierunfähig geworden sein.