Verwaiste Hasenbabys auf Fußballplatz entdeckt und gerettet

Mitten auf dem grünen Rasen kuschelten sie sich aneinander, allerdings passten die Hasenbabys auf diesen Rasen so gar nicht hin: Die Jungtiere wurden kürzlich auf einem Fußballplatz der Red Bull Akademie in Salzburg entdeckt.

"Die drei waren schon sehr hungrig", beschreibt Geschäftsführerin Johanna Stadler, die vermutet, dass die Feldhasenmutter verschreckt wurde. "Die Babys waren am Rasen jedenfalls in Lebensgefahr."

Sobald die Tiere gesund und groß genug sind, werden sie wieder in die Freiheit entlassen. Gerade bei Hasenbabys könne es aber passieren, dass besorgte Menschen zu rasch eingreifen, betont die Expertin: In der Regel brauchen Jungtiere, die in einer Wiese erspäht werden, keine Hilfe, denn sie sind nur vermeintlich allein, die Mutter ist üblicherweise in der Nähe.

Wann die Tierkinder Hilfe brauchen

Es gelte, die Gesamtsituation zu erfassen: "Es gibt sehr wohl auch immer wieder Fälle, wo Hasenbabys in Not sind und Hilfe brauchen", betont Stadler. "Wenn sie von Hunden oder Katzen verschleppt werden oder am Straßenrand oder anderen gefährlichen Orten sitzen oder kurz davor stehen, in Gülle zu ertrinken."