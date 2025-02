Lag neben toter Mutter: Tierschützer retteten Feldhasenbaby "Simon"

Im niederösterreichischen Simonsfeld ist mit "Simon" das erste Feldhasenbaby des Jahres gerettet worden, teilte der Österreichische Tierschutzverein am Montag in einer Aussendung mit.

"Simon" gehört zu den wenigen Feldhasenbabys mit ernsthaftem Anlass zur Rettung. Oft würden Hasenbabys, die augenscheinlich alleine sind, von Spaziergängern mitgenommen werden. Die Mütter befänden sich jedoch oft in der Nähe, erklärt Alfred Kofler , Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof.

"Simon" fand man in einer Heuraufe in einer Pferdekoppel. Am wenig entfernten Straßenrand fand man einen toten Hasen, vermutlich seine Mutter. Aufgezogen wird Simon nun am Assisi-Hof in Stockerau.

Hasenbabys brauchen dann Hilfe, wenn das Muttertier wie im Fall von "Simon" tot in der Nähe aufgefunden wird oder das Tier offensichtlich verletzt ist. Liegt das Jungtier regungslos in Seitenlage auf Wegen oder Straßen oder irrt herum und ist nicht menschenscheu, ist ebenfalls Hilfe angebracht. Wurde das Häschen von Greifvögeln attackiert oder von Hunden oder Katzen gebracht, braucht es auch Hilfe.