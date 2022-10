Fans von Feyenoord Rotterdam zündelten am Grazer Hauptplatz

Wie die Grazer Polizei im Vorfeld erwartet hatte, kam es am heutigen Donnerstag im Vorfeld des um 21.00 Uhr beginnenden UEFA Europa League Spiels SK Sturm Graz gegen Feyenoord Rotterdam zu turbulenten Szenen in der Grazer Innenstadt. Die Fans aus Holland ließen es rund gehen und zündeten am Grazer Hauptplatz Leuchtfeuer und jede Menge Knallkörper.

Man müsse die öffentlichen Verkehrsmittel vom Grazer Hauptplatz über den Jakominiplatz bis zum Stadion vorübergehend einstellen, ließ die Polizei über ihren Twitterkanal wissen. Von Auseinandersetzungen gewalttätiger Fangruppen wurde vorerst nicht berichtet.

Die Landespolizeidirektion Steiermark verordnete im Vorfeld einen Sicherheitsbereich rund um die Merkur Arena. Die Sicherheitskräfte rechneten mit rund 2.000 Feyenoord-Fans.