Fallschirmspringerin verletzte sich in Vorarlberg bei missglückter Landung

Eine 48-jährige Fallschirmspringerin aus Frankreich hat sich am Mittwoch in Hohenems bei einer missglückten Landung Rückenverletzungen zugezogen. Laut Zeugenaussagen leitete sie die Landung bei bereits zu geringer Höhe ein und prallte in Schräglage auf einem Schotterweg vor dem Landeplatz auf.

Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Helikopter ins LKH Feldkirch geflogen, informierte die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Laut Exekutive gilt die 48-Jährige als sehr erfahrene Fallschirmsportlerin.