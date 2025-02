Ex-Mitarbeiter erheben Vorwürfe gegen Starkoch Filippou

„Keine Täuschung“

„Das ist keine bewusste Täuschung“, sagt Manuela Filippou, die Frau des Sternekochs. Viel eher seien Fehler im System passiert. Wenn gewisse Produkte nicht lieferbar seien, sei es üblich, andere Produkte zu bestellen. Normalerweise werde das im Restaurant intern und auch nach außen – etwa auf der Website – kommuniziert. „Bei einigen Produkten hat das nicht funktioniert“, sagt Filippou. Diese Fehler gebe man zu und werde künftig daran arbeiten, die Kommunikation zu verbessern. Bereits nach dem Gespräch mit der Wiener Zeitung habe man reagiert und die Website angepasst. „Wir haben nur wirklich Schwierigkeiten damit, wenn uns unterstellt wird, dass das unser Programm ist.“

Kritik übten Ex-Mitarbeiter auch an den Arbeitsbedingungen: 18-Stunden-Tage seien üblich und ein rauer Umgangston an der Tagesordnung. Ganz leugnet das auch Filippou nicht. Lange Arbeitstage und ein schroffer Umgang seien in der Spitzengastro leider noch immer nicht selten. Dem steuere man nun aber mit einer Vier-Tage-Woche, einem verkürzten Service sowie einer anonymen Beschwerdestelle entgegen.