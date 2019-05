Europas Atomkraftwerke überaltern, das Sicherheitsrisiko steigt

Die Meinung, dass ein Neubau von AKW aufgrund der fehlenden Rentabilität nicht mehr zu erwarten sei, vertritt der Schweizer Ökonom und Atom-Experte Kaspar Müller in seinem Referat. „ Atomkraftwerke waren nie rentabel und werden es in einem marktwirtschaftlichen Umfeld auch nie sein“, erklärt Müller. Durch Laufzeitverlängerungen würden die Verlust noch größer bei sinkender Sicherheitsmarge. Für die Betreiber gelte es zudem die nicht kalkulierbaren Stilllegungs- und Abwrackungskosten so lange wie möglich zu verschieben. Wie unberechenbar der Atomausstieg werden wird, belegt Renneberg mit einem Beispiel aus dem in Deutschland bereits fixierten Ausstiegsszenario. Für die Übernahme der Endlagerung der abgebrannten Brennstäbe der 21 deutschen Reaktoren zahlten die Kraftwerksbetreiber dem Staat 23 Milliarden Euro. „Die wahren Kosten liegen aber derzeit bei 100 Milliarden oder mehr. Außerdem müssen für die derzeit geparkten 23 Milliarden sogar noch Negativzinsen gezahlt werden“, schildert Renneberg.

Als Verhandlungsbasis mit der EU im Herbst nennt Anschober im Namen der Allianz-Regionen eine maximale Betriebsdauer von 40 Jahren für alle Atomkraftwerke in Europa.