Bei den Zuwächsen gibt es allerdings auch regionale Unterschiede. So haben zum Beispiel die kleinen Gemeinden in Tirol und Oberösterreich stark zugelegt.

Unterdessen stagniert die Bevölkerung in den kleinen und mittelgroßen Gemeinden bis 5.000 bzw. bis 20.000 Einwohner. Villach und Klagenfurt legten allerdings zu.

In Wien besonders auffällig ist der Zuwachs in den Außenbezirken. Das liegt dort vor allem an der regen Neubautätigkeit. Denn in der Innenstadt ist in Wien innerhalb des Gürtels mit Ausnahme des Bezirks Landstraße die Bewohnerzahl sogar gesunken.

Homeoffice als Hintergrund

Johannes Klotz von OGM vermutet, dass die starke Verbreitung von Homeoffice in der Coronakrise ein Hauptgrund für diese Bevölkerungsentwicklung ist.