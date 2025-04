Erstes Kindergarten-Grundstudium startet in Wien

Erst seit einigen Jahren gibt es u.a. für Quereinsteiger und angehendes Leitungspersonal spezielle Angebote an Pädagogischen Hochschulen, der Träger KIWI bietet seit gut zehn Jahren mit der Hochschule Koblenz ein Bachelorstudium an. An der Fachhochschule Campus Wien startet nun das erste grundständige Studium an einer österreichischen Hochschule.

Derzeit werden Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen vorwiegend an den Bundesbildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep) ausgebildet, entweder an den Langformen mit Maturaabschluss oder den Kollegs für Erwachsene. An der FH Campus Wien starten nun berufsqualifizierende Studiengänge für angehende Elementarpädagogen in dualer Form. Die Studierenden lernen dabei eng verzahnt an der FH und direkt in elementarpädagogischen Einrichtungen bei Praxispartnern wie Kinderfreunde Wien, Kindercompany, St. Nikolausstiftung und KIWI - Kinder in Wien, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.