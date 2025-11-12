Enkeltrick-Callcenter zerschlagen: 16 Festnahmen in Europa, darunter Österreich

Bei einem Einsatz von Behörden aus mehreren europäischen Ländern gegen Enkeltrick-Betrug haben Ermittler 16 Verdächtige festgenommen. Dabei handelte es sich um mutmaßliche Betrügerinnen und Betrüger im Alter zwischen 22 und 63 Jahren, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Vier der Festgenommenen sollen die Opfer angerufen haben. Die Übrigen hätten als Abholer der Geldsummen agiert. Drei Callcenter in Frankfurt, Österreich und Polen seien zerschlagen worden.

Von dort sollen die Opfer kontaktiert worden sein. Bei der Betrugsmasche geben sich Anruferinnen und Anrufer als Verwandte aus und spielen eine Notlage vor - etwa, dass man einen Verkehrsunfall verursacht und einen Menschen getötet habe. Die angerufenen Personen sind meist älter, weshalb häufig vom Enkeltrick-Betrug die Rede ist. Anschließend melden sich bei den Opfern oft vermeintliche Polizeibeamte oder Staatsanwälte, die behaupteten, dass nur die Zahlung einer hohen Kaution verhindern könne, dass der Sohn, die Tochter oder die Enkel ins Gefängnis kämen. Das ist nur eine Masche von vielen.