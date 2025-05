Das Landeskriminalamt Oberösterreich warnt eindringlich vor einer Welle von Telefonbetrug. Allein in den letzten zwei Tagen wurden zwei Seniorinnen um hohe Geldbeträge gebracht.

Am Mittwoch, den 21. Mai 2025, verlor eine 85-jährige Pensionistin 100.000 Euro. Nur einen Tag später, am 22. Mai, traf es eine 84-jährige Frau aus Linz/Urfahr, die 80.000 Euro an die mutmaßlichen Betrüger übergab.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Täter der älteren Dame am Telefon vorgegeben haben, ihr Sohn liege mit Darmkrebs im Klinikum und benötige dringend ein teures Medikament. Das Geld wurde anschließend von einem angeblichen Klinikum-Mitarbeiter bei der Pensionistin abgeholt.