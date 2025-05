Ein Jahr nachdem sich die Nachbargemeinde Rainbach ( Bezirk Freistadt ) in einer Volksbefragung zu 56 Prozent für das Projekt Windpark Schiffberg vom Verbund Green Power Österreich ausgesprochen hat, werden am 1. Juni die Grünbacher befragt.

Zweimal sei die SPÖ mit ihrem Antrag zu einer Volksbefragung im Gemeinderat, in dem die ÖVP die Mehrheit hat, gescheitert. Daraufhin sammelten im November Steinmaßl und ein Team die notwendigen Unterstützungsunterschriften für das Einleiten einer Volksbefragung, die auf 1. Juni festgesetzt wurde.

"Faktenbasiert" aufklären

Derzeit ist der Leiter des Verbund-Projektes Philipp Stöger mit einem Team in Grünbach, um nochmals über den Windpark aufzuklären. Man versuche, den Bedenken der Bewohnerinnen und Bewohner "faktenbasiert" zu begegnen, meinte er am Dienstag in der Pressekonferenz vor Ort. So stellte er klar, dass alle Netzableitungen von den Windrädern unterirdisch verlaufen. Dies gelte generell für alle Windkraftanlagen in Österreich, ergänzte die Geschäftsführerin der Verbund Green Power Österreich, Lisa Csenar.