Einbrecher versteckte sich in der Steiermark stundenlang auf Balkon

Zwei Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) mehr als zehn Geschäfte aufgebrochen oder es zumindest versucht. Als Anrainer die Polizei riefen und diese anrückte, flohen die Täter. Einer der Verdächtigen dürfte sich über mehrere Stunden auf einem Balkon versteckt haben und wurde dort von einer Bewohnerin entdeckt. Er flüchtete und hinterließ ein Brecheisen, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Fahndung verlief ohne Erfolg

Die Einbrecher schlugen gegen 1 Uhr am Frohnleitner Hauptplatz zu und brachen die Eingangstüren von Geschäften auf. Dabei wurden sie aber von Anrainern beobachtet. Dennoch konnten sich die Verdächtigen noch rechtzeitig davonmachen. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Eine Bewohnerin meldete allerdings Stunden später, dass sie einen Mann auf ihrem Balkon entdeckt hat, der wegrannte, als sie ihn fand.

Einer der Täter wurde als etwa 1,85 Meter groß, mit normaler Statur, heller Hose und dunkler Jacke beschrieben. Er soll einen dunklen Hauttyp haben. Der andere dürfte etwa 1,75 Meter groß sein, schlank und er trug eine beige Hose und ebenfalls eine dunkle Jacke mit über den Kopf gezogener Kapuze. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Frohnleiten unter 059 133/6135 erbeten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.