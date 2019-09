Ein Mediziner hetzte gegen das Neujahrsbaby - jetzt besucht er das Programm "Dialog statt Hass"

Als Asel am 1. Jänner 2018 in Wien das Licht der Welt erblickte, wurde sie alles andere als herzlich empfangen. Vor allem in sozialen Medien wurde das Neujahrsbaby übel beschimpft. Der Grund: Asels Mutter trug ein Kopftuch.

„Das sind Schmarotzer. Eine schnelle, freche Abzocke, die in Zusammenhang mit dem Religionsbezug ist“, schrieb auch Dr. B. (Name geändert, Anm.). Er hatte auf Facebook einen Zeitungsartikel samt Foto gesehen – und sich empört.

Mehr als eineinhalb Jahre später sitzt Dr. B. abends im Gastgarten eines Wiener Wirtshauses. Er hat sich ein Kalbsrahmgulasch bestellt, trinkt dazu ein kleines Bier. „Entschuldigen Sie, dass ich während unseres Gesprächs esse“, sagt er. „Aber ich hatte heute noch keine Gelegenheit.“

Dr. B. ist ein Mittsiebziger mit schütterem Haar. Er interessiert sich für Philosophie, ist belesen. Viele Jahrzehnte arbeitete er als Arzt in einem Krankenhaus, auch in Afrika war er als Mediziner tätig. Politik interessiert ihn nicht sonderlich.