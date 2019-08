Eigene Parkplätze für E-Scooter in Linz

Vor exakt sechs Monaten haben sie auch in Linz Fuß gefasst: Firmen, die E-Scooter verleihen, dürfen seit 1. März auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt tätig sein. Seither ist die Stückzahl der flotten Roller auf rund 900 rasant gestiegen, was wiederum die Politik zum sachten Einbremsen bewegt: Noch diese Woche will Verkehrsreferent und Vizebürgermeister Markus Hein, FPÖ, einen Verhaltenskodex für die Lenker der E-Scooter präsentieren.