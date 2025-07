Islamistischer Terror: Cobra griff österreichweit mehrfach zu

Die Aktion ging in Wien , Niederösterreich , Oberösterreich , Tirol und Vorarlberg über die Bühne, die Beamten wurden dabei von den Spezialisten des Einsatzkommandos Cobra unterstützt.

Zu den Verdächtigen zählen unter anderem eine 16-Jährige, mehrere junge Erwachsene sowie eine 50-jährige Person. Sie stehen im Verdacht, Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus begangen zu haben, darunter die Mitgliedschaft in einer terroristischen oder kriminellen Vereinigung, die Aufforderung zu Terrorstraftaten und deren Gutheißung.

Gefängnisse durchsucht

Insgesamt führten die Behörden zwölf Gefährderansprachen und drei Beschuldigtenvernehmungen durch. Ziel dieser Maßnahmen sei es, islamistische Netzwerke frühzeitig zu erkennen und zu zerschlagen, bevor aus Worten Taten werden. Laut DSN sollen die beschlagnahmten Beweismittel nun ausgewertet und weitere Schritte geprüft werden. Die Vernehmungen dauern an.

Für Aufsehen sorgte am Donnerstag auch ein Cobra-Zugriff in der Daniel-Gran-Straße in der Landeshauptstadt St. Pölten; ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Bei dieser Amtshandlung gab es keine Festnahmen, hieß es aus Polizeikreisen.

Aktiv war der Staatsschutz auch in mehreren Justizanstalten, hier gab es ebenfalls Durchsuchungen.