Anti-Terror-Einsatz in St. Pölten: Cobra nimmt Verdächtige fest

KURIER-Informationen zufolge soll der Zugriff die Folge von Terror-Ermittlungen des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Wien sein. Bei dem Einsatz, der ohne Zwischenfälle über die Bühne ging, sollen mehrere Tatverdächtige festgenommen worden sein. Auch der Vorwurf der Terrorfinanzierung dürfte im Raum stehen.

In St. Pölten musste die Justiz immer wieder gegen Terror-Verdächtige aktiv werden.

Im Februar 2018 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen drei junge Männer (zwei 19‑ und ein 22‑jähriger) aus einer mutmaßlichen IS-Splittergruppe, die angeblich einen Angriff auf eine Polizeiinspektion in St. Pölten planten.

Am 20. März 2025 stand ein 24‑jähriger IS-Anhänger in St. Pölten vor Gericht. Er soll im Herbst 2020 in einer Wohnung radikal‑islamistische Vorträge gehalten und den späteren Attentäter von Wien ideologisch beeinflusst haben .