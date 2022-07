Tirol: Drei Verletzte bei Küchenbrand in Telfs

Ein Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land hat Mittwochvormittag drei Verletzte gefordert, darunter ein dreijähriges Kind. Die Mieterin, eine 73-jährige Serbin, hatte am Herd Speisen frittiert, als der Dunstabzug Feuer fing und das herabtropfende, brennende Material auch das Fett im Topf entzündete. Der Brand wurde mit einer Decke vom Ehemann bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt, berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr führte schließlich Nachlöscharbeiten durch und belüftete die Wohnung. Die beiden Eheleute sowie der dreijährige Enkel erlitten Brandverletzungen und wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.