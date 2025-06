Wie drei 14-Jährige aus Wien-Simmering die Welt verbessert haben

Ein Bub, Omar, zeigte ihnen daraufhin Fotos aus seinem Geburtsland, dem Sudan, wo seine Großeltern noch leben. „Er erzählte uns von den schrecklichen Zuständen dort – von Gewalt, Hunger und Bürgerkrieg.“

Die Geschichte ließ die drei Burschen, die alle die 4C in der AHS Gottschalkgasse in Simmering besuchen, nicht mehr los. Und so überlegten sie gemeinsam, was sie tun könnten. Schnell war ihnen klar, dass sie eine Spendenaktion in der Schule starten wollten.