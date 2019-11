Diskussion um Chalets: Luxusgäste in Salzburg nicht erwünscht

Uneinigkeit in der SPÖ

Doch selbst innerhalb der SPÖ gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. So hat der Vizebürgermeister von Mittersill, Gerald Rauch, aus Ärger über die Kampagne der Landespartei seinen Austritt aus der SPÖ angekündigt. Steidl sah die Sache am Freitag als beinahe gelöst an und sprach von „sich verziehenden Gewitterwolken“ und sich lichtenden Nebeln.

So einfach dürfte die Sache aber nicht erledigt sein. Rauch sagte im Gespräch mit dem KURIER, er halte sich alle Schritte offen. „Tendenziell ist es schon so, dass es schwierig wird, in der SPÖ weiterzuarbeiten“, meinte er. Für Diskussionen in Land und Partei ist also gesorgt.