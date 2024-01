Dieb versteckte Tasche mit 140.000 Euro nahe Tauernautobahn

Die Polizei hat am vergangenen Freitag in Salzburg einen 47-jährigen Türken festgenommen, der in einem Fernbus mehrere Mitreisende bestohlen haben soll. Der Mann flüchtete zunächst unter einem Vorwand aus dem Reisebus und versteckte in der Nähe der Tauernautobahn eine Tasche mit 140.000 Euro Bargeld. Bevor er das Geld wieder an sich nehmen konnte, stieß aber ein Polizeihund auf die Beute. Unklar war zunächst, ob die komplette Summe von Fahrgästen aus dem Bus stammt.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Montag informierte, war der Reisebus am 19. Jänner von Dortmund Richtung Türkei unterwegs. Kurz nach 1.00 Uhr klagte ein zunächst unbekannter Reisender auf der Tauernautobahn in Salzburg während der Fahrt über gesundheitliche Probleme. Der Fahrer hielt darauf im Bereich Werfen (Pongau) den Bus an. Der Mann sprang aus dem Bus und flüchtete über den Zaun in ein nahes Waldstück.

