Die Wetterlage bleibt spannend: Föhn folgt auf Schnee

Über zu wenig Schnee darf sich in diesem Winter wohl kaum jemand beklagen - zumal schon wieder Nachschub unterwegs ist: Aus den leichten Niederschlägen, die im Lauf dieses Tages regionsweise niedergehen, werden über Nacht wieder richtig große Schneeschauer.

Bis zu 50 Zentimeter

So stehen die Vorarlberger und Tiroler laut Wetterdienst Ubimet schon Sonntagfrüh bei Schneefall auf, der sich im Lauf des Vormittags bis ins Salzburger Land und in die Stadt Salzburg ausbreitet. "Es schneit teils kräftig und das den ganzen Tag", prognostiziert Michaele Salmi von der Ubimet. Fünf bis 35 Zentimeter Neuschnee können je nach Region zusammenkommen, ab 1.000 Meter bis zu 50 Zentimeter. Und das ist Regionen, die wahrlich schon einiges an Schneebergen aufzubieten haben.