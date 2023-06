Die erste Hitzewelle kommt: 33 Grad Mitte nächster Woche

Endlich ist es Zeit die Badehose auszupacken, denn in den nächsten Tagen erreicht die erste Hitzewelle des Jahres Österreich. Die ließ heuer vergleichsweise lange auf sich warten: Laut Statistiken erreichten wir die 30-Grad-Marke manchmal schon im April, spätestens aber im Mai. Das letzte Mal, dass es einen derart verspäteten ersten Hitzetag gab, war 1990.

Das war aber nicht in ganz Europa so: Während in Deutschland und England die 30-Grad-Marke bereits vor Wochen erreicht wurde, war der Frühsommer in Österreich recht kühl. Das bleibt auch noch am Freitag so, im Laufe des Wochenendes geht es dann aber bergauf.

Schuld am recht kühlen Frühsommer waren Blockaden von Hochdruckgebieten, die über Großbritannien und Skandinavien sozusagen hängenblieben und nicht weiter gen Westen zogen.

