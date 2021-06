Die erste Hitzewelle des Jahres endet Mitte kommender Woche

Nach den schweren Unwettern in Ober- und Niederösterreich könnte es am Freitagabend erneut brenzlig werden, und zwar diesmal in der südlichen Steiermark: Die labilen Luftmassen lassen die Gewitterneigung steigen. Feuchte Luft in Bodennähe, rasche Abkühlung in der Höhe und eine Art Hebemechanismus wie starker Wind - das braucht es, damit Gewitter entstehen, erläutert Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Und diese Mischung gab es zuletzt reichlich.

Doch morgen, Samstag, und Sonntag sollte sich berechenbareres Wetter einstellen: Es bleibt sommerlich warm mit Höchstwerten zwischen 28 und 30 Grad, wenn auch nicht mehr so enorm heiß wie in den vergangenen Tagen. "Eine kühlere Pause", witzelt Zimmermann, wohl wahr, denn schon am Montag dreht Hoch "Afra" wieder auf und treibt die Tageshöchstwerte auf 35 Grad, wenn nicht noch mehr: Spätestens am Dienstag dürfte im Osten Österreichs die 37-Grad-Marke geknackt werden - das wäre der bisher heißeste Tag des Jahres.