Die Entführung des Walter Michael Palmers

Die Tat ist perfekt vorbereitet. Die Entführer fahren mit Palmers in die Webgasse 42 in Wien-Mariahilf, wo sie ihr Opfer in eine unter falschem Namen gemietete Drei-Zimmer-Wohnung sperren. Es folgen vier Tage und Nächte quälender Ungewissheit für den herzkranken Industriellen. Denn Geiselnahmen waren in den 1970er-Jahren eine von Kriminellen und Terroristen bevorzugte Geldquelle. 1971 war die Entführung von Hans Bensdorp, dem Sohn des bekannten Wiener Schokoladefabrikanten, unblutig ausgegangen – ganz im Gegensatz zur Entführung des deutschen Industriellensohnes Richard Oetker, der 1976 von seinen Peinigern so schwer verletzt wurde, dass er heute noch gehbehindert ist. Ermordet durch Angehörige der „Rote Armee Fraktion“ (RAF) wurde im Oktober 1977 der deutsche Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Der Seniorchef der Firma Palmers musste also mit dem Schlimmsten rechnen.

„Ihr seid’s ja narrisch“

Palmers wird in der Mietwohnung in einen 1,30 x 2,30 m engen Verschlag gesteckt, in dem sich ein Campingbett, ein kleiner Tisch und ein Kübel für die Notdurft befinden. Die Täter haben im Auto ihres prominenten Opfers einen Zettel mit ihrer Lösegeldforderung hinterlegt. Sie verlangen 50 Millionen Schilling (heute etwa sechs Millionen Euro).

Als Walter Michael Palmers von seinen Entführern die Summe mitgeteilt wird, reagiert er mit den Worten: „Das ist doch eine Narretei, ihr seid’s ja narrisch“, seine Firma könne höchstens fünf Millionen Schilling aufbringen.

Und doch zeigt sich Palmers, wie er in der Gerichtsverhandlung aussagen wird, relativ gelassen: „Ich hab mir gedacht, wenn’s aus ist, ist’s halt aus.“ Freilich stellt er sich auf eine längere Gefangenschaft ein, schon weil ihm die Täter ein frisches Hemd geben und eine neue Unterhose – „von der Konkurrenz“, was Palmers besonders ärgert. Man überlässt ihm ein paar Bücher und einen Fernsehapparat, zu Essen gibt’s Naturschnitzel mit Salzkartoffeln.

Die Familie Palmers einigt sich indes mit den Entführern auf eine Lösegeldzahlung in Höhe von 32 Millionen Schilling, die unter Ausschaltung der Polizei übergeben werden soll. Nachdem es dem 33-jährigen Palmers-Finanzvorstand Rudolf Humer gelang, bei mehreren Banken den hohen Geldbetrag zu beschaffen, führt Christian Palmers, der Sohn des Entführten, in einem als Taxi getarnten Pkw die Geldübergabe an einen der Terroristen durch. Sie findet in der Domgasse nahe des Stephansdoms statt. Gleichzeitig wird Palmers senior nach viertägiger Geiselhaft freigelassen.

Die Täter konnten ausgeforscht und in der Schweiz, in Italien und in Wien verhaftet werden. Sie wurden zu Gefängnisstrafen zwischen fünfeinhalb und 14 Jahren verurteilt, der Großteil des Lösegeldes ist nie aufgetaucht und soll die „Rote Armee Fraktion“ noch lange finanziert haben.