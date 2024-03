Diagnose "entwicklungsverzögert": Wie Familie Knaack den Alltag meistert

Eine Pampers-Schachtel liegt auf dem Boden, ein Paar Kinderschuhe wurde im Wohnzimmer vergessen. Beim Blick in die lichtdurchflutete Wohnung in Wien deutet nichts darauf hin, dass Familie Knaack im Alltag mehr Herausforderungen zu meistern hat als andere Paare.

Bei Timea sei schnell klar gewesen, dass sie anders ist, „sie ist motorisch schon sehr verzögert“. Bei ihrem zweiten Kind Laura, die nun vier Jahre alt ist, erkannte Ursula es am Lächeln. „Manche Kinder lächeln schon nach vier Wochen, bei unseren hat es Monate gedauert .“ Ob die beiden am selben Syndrom leiden, wissen ihre Eltern nicht.

Timea ist mittlerweile sechs Jahre alt. Krabbeln kann sie nicht. Sie hat auch Probleme, auf Gegenstände oder Personen zu zeigen – und anderen zu vermitteln, was sie will. „Dafür ist sie sehr aufgeschlossen und fühlt sich in jeder Runde wohl“, schildert ihre Mutter.

Als Ursula und ihrem Mann Patrick bewusst wurde, dass sie vielleicht nie erfahren, an welchem Syndrom ihre Kinder leiden, änderte sich vieles. Besonders, was die Karriere der beiden betraf. „Wir mussten uns überlegen, was möglich ist. Das eigene Bild der Zukunft ist schließlich sehr mit dem der Kinder verknüpft.“ Und sie machten das Arbeiten möglich: Ursula und ihr Mann arbeiten beide als Chemiker, sie 20, er 40 Stunden.

"Job spielt extrem wichtige Rolle"

„Für meine Psyche spielt der Job eine wichtige Rolle. Aber natürlich stellt man sich die Frage, ob man jemals wieder Vollzeit arbeiten kann“, schildert die 38-Jährige. Es war jedoch nicht von Anfang an klar, inwieweit beide Eltern arbeiten können. Als die Familie in die Wohnung in Meidling zog, meldeten die Eltern Timea gleich für den Kindergarten in der Nähe an.