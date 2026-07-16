Deutsche Urlauberin im Wörthersee ums Leben gekommen

Eine Urlauberin aus Deutschland ist im Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau am Mittwochabend allein in den See schwimmen gegangen. Ein Bekannter konnte die 79-Jährige am Donnerstag telefonisch nicht erreichen und erstattete eine Abgängigkeitsanzeige. Am Bootssteg fanden Suchtrupps Kleidung und persönliche Gegenstände der Seniorin. Mittels eines Boots suchten sie nach der Deutschen.

Kurz vor 12.00 Uhr wurde sie regungslos im Wasser aufgefunden. Ein Arzt konnte nur mehr den Tod der 79-Jährigen feststellen. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus.