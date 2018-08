Der Kärntner Holzbaron als Ölprinz

Von Staub bedeckte muskulöse Männer, ausgestattet mit gelben Helmen und Schutzbrillen, starren in ein schwarzes Loch. Tief im Erdinneren, wo die Bewohner des Krappfeldes im Bezirk St. Veit in Kärnten vor Jahrhunderten wahrscheinlich noch den Teufel vermutetet haben, hoffen die beschriebenen Arbeiter derzeit, Rohstoffe zu finden. Erdöl oder Erdgas. Zur Not darf es auch nur Thermalwasser sein.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die OMV oder die Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) in Österreich derartige Projekte verfolgen. Aber wir sind in Kärnten und da passiert manchmal Schräges: In diesem Fall hat der als „Holzbaron“ bekannte 81-jährige Industrielle Hans Tilly die Vision, möglichst in der Nähe seiner Firma in Althofen Rohstoffe zu finden.

Geologen haben die Gegend untersucht und einen unscheinbaren, bewaldeten Hügel namens Göritzen zwischen Althofen und Kappel als ideale Bohrstätte auserkoren. Folglich pachtete Tilly das Gelände von einem Bauern, holte sich die RAG an Bord, die einen 40 Meter hohen Turm errichtete – und lässt zu Explorationszwecken bohren. „Julia 1“ nennt sich das Projekt in Anlehnung an eine Enkeltochter Tillys.

„Primäres Ziel ist es, Thermalwasser zu finden. Dieses soll als Energieträger für den Industriebetrieb Tillys sowie für die Fernwärmeversorgung der Stadtgemeinde Althofen genutzt werden“, erzählt Gerhard Seifried, der eigens für Tillys Pionierarbeit angestellte Pressesprecher.