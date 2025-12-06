Wie der Denkmalschutz dereguliert und zum Investitions-Turbo werden soll

Während die Bundesregierung über neue Steuermodelle (Grundsteuererhöhung?) brütet und Deregulierungsmaßnahmen ankündigt, kommt vom Präsidenten des Bundesdenkmalamts (BDA) ein Vorstoß, der beides vereint: Das bisherige Fördersystem für private Denkmalschutz-Investitionen soll völlig entbürokratisiert werden – stattdessen sollten diese einfach steuerlich absetzbar werden, fordert BDA-Chef Christoph Bazil. Dies wäre eine Win-win-Situation, weil durch diesen „Motor“ ein Konjunkturpaket in dreistelliger Millionenhöhe gestartet werden könnte.

„Es soll einfacher und attraktiver werden, das kulturelle Erbe für die nächste Generation zu erhalten. Das wäre daher eine tolle Maßnahme, die allen zugutekäme“, sagt Bazil im Gespräch mit dem KURIER. Er verweist auch auf das aktuelle Regierungsprogramm, wo genau dieses Modell „geprüft“ werden solle. Konkret würde man alle Ausgaben „gemäß dem Denkmalschutzgesetz“ künftig als Sonderausgabentatbestand beim Jahresausgleich absetzen können – und zwar „gleichmäßig auf zehn Jahre“ verteilt, wie es in einem dem KURIER vorliegenden Entwurf heißt. Derzeit müssen Privatpersonen um Förderungen ansuchen und bekommen rund 20 Prozent der Investitionen via BDA-Zuwendungen ersetzt. Nicht selten komme es aber etwa vor, dass statt zwölf bewilligter Fenster dann nur sechs restauriert werden – was einen Neuantrag auslöse. „Es würde daher eine ganze Menge an Verwaltungsaufwand und Bürokratie ersparen – nicht nur bei uns, sondern auch bei den Förderwerbern“, sagt Bazil.

Fakten 22,4 Millionen Euro wurden 2024 an Denkmalschutz-Förderungen ausgeschüttet. Profitiert haben davon insgesamt

1.572 verschiedene Objekte, was im Schnitt 14.250 Euro pro Denkmal ergibt. 40.000 Bauten stehen derzeit in Österreich unter Denkmalschutz, rund ein Drittel gehört privaten Eigentümern.

Ausgabenseitig betrachtet wäre eine solche Änderung – übrigens nach deutschem Vorbild – ein Nullsummenspiel, denn im Vorjahr wurden rund 22,5 Millionen Euro vom Denkmalamt an Direktförderungen ausgeschüttet, die dann eben wegfielen. Bei einer erwarteten Erhöhung der Sanierungsquote würde dieses Steuerzuckerl aber konjunkturbelebend wirken; laut Studien sei eine Wertschöpfung von bis zu 480 Millionen Euro und damit eine Verdreifachung zu erzielen, rechnet Bazil vor.

