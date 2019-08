Das Wochenende wird noch einmal sommerlich heiß

Die Störungszone überquert am Montag Österreich. Sie bringt in Vorarlberg und Tirol schon am Vormittag länger andauernden Regen. Nach und nach weiten sich Wolken und Niederschläge aus. Im Osten - wo an diesem Tag die Schule wieder beginnt - und Südosten bleibt es zwar bis über Mittag noch freundlich und trocken, am Nachmittag können sich aber örtlich Gewitter bilden, bevor sich abends auch hier länger andauernder Regen einstellt. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Donauraum sowie in Gewitternähe kann er kräftig aus West auffrischen. Frühtemperaturen zwölf bis 20 Grad, tagsüber 18 bis 28 Grad, jeweils von West nach Ost.

Über dem Osten und Süden halten sich am Dienstag noch dichte Wolken, aus denen es zeitweise regnen kann. Weiter im Westen ist es oft freundlich bei aufgelockerter Bewölkung. Am längsten scheint die Sonne in Vorarlberg und Teilen Tirols. Der Wind bläst vor allem im Osten noch teils lebhaft aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen neun bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.